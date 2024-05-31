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В Польше сделали новое заявление об украинцах, подлежащих мобилизации

В Польше сделали новое заявление об украинцах, подлежащих мобилизации

Радослав Сикорский / Фото: Associated Press

Польша готова тренировать украинцев, проживающих в этой стране.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна может тренировать подразделение из граждан Украины, которые проживают в Польше и подлежат призыву в украинскую армию. По его мнению, это будет эффективнее, чем отправка в Украину польских инструкторов. 

Об этом он сказал 31 мая во время визита в Прагу, пишет польское издание РАР.

Сикорский принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел страны НАТО. Он отметил, что Польша готова тренировать украинцев, которые живут в этой стране и подлежат призыву в армию. 

"Польша рассматривала украинский запрос относительно обучения, но мы пришли к выводу, что было бы и безопаснее, и эффективнее подготовить украинское подразделение, сформированное из украинцев в Польше, которые подлежат призыву в украинскую армию, и что это был бы просто более эффективный способ помочь Украине", - заявил Сикорский. 

Польские издания также пишут, что их страна готова к подписанию соглашения по безопасности с Украиной. 

По словам главы польской дипломатии, переговоры в Праге приблизили к выработке важных решений, среди которых "усиление месседжа о будущем членстве Украины в Альянсе и создание механизма финансовой поддержки обороны Украины в размере около 40 миллиардов долларов в год. Половину этой суммы должны внести Соединенные Штаты".

Напомним, в Польше издание РАР дважды сообщило о проведении "долевой мобилизации в стране для отправки войск в Украину". СМИ и официальные власти этой страны уже заявили о кибератаке со стороны России.

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