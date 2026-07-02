В Польше отреагировали на создание Украинского национального пантеона / © Unsplash

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Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий резко отреагировал на решение Киева создать Украинский национальный пантеон. В ходе дискуссии он назвал территории современной Западной Украины "Восточной Малопольшей".

Резонансное заявление Збигнев Богуцкий сделал во время общения с журналистами в польском Сейме, передает Pap.pl.

Закон об Украинском национальном пантеоне был инициирован президентом Владимиром Зеленским. Документ предусматривает создание мемориального комплекса для чествования борцов за независимость Украины. Представляя законопроект, глава государства подчеркнул, что Украина самостоятельно определяет, кого считать своими героями.

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«Никто и никогда не будет приказывать нам, как жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев уважать», — заявил Зеленский.

После принятия закона, польская сторона выступила с критикой.

По словам Богуцкого, Украина имеет суверенное право принимать свои законы, однако, по его убеждению, отдельные решения могут негативно влиять на двусторонние отношения.

«Прославление Бандеры и преступников, совершивших геноцид на Волыни и в Восточной Малопольще, — это не путь западного мира, общих европейских и трансатлантических ценностей», — сказал глава Канцелярии президента Польши.

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Он также добавил, что Варшава не изменит своей позиции по исторической памяти.

«Польша и президент Республики Польша никогда с этим не согласятся. Голос жертв до сих пор раздается, и его не может заглушить голос бандеровцев», — заявил Богуцкий.

Кроме того, польский чиновник назвал действия украинской стороны «конфронтационными» и убежден, что они не способствуют развитию партнерских отношений.

Исторические споры между Киевом и Варшавой продолжаются

Тема исторической памяти остается одним из самых чувствительных вопросов в отношениях Украины и Польши. В последние годы дискуссии ведутся вокруг оценки деятельности Украинской повстанческой армии, Волынской трагедии, проведения эксгумаций польских жертв на территории Украины и чествования деятелей украинского освободительного движения.

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Дополнительное напряжение вызвали и заявления нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, ранее, еще возглавляя польский Институт национальной памяти, называл украинскую Галицию термином «Восточная Малопольша». Украинские историки тогда подвергли критике такую риторику, подчеркнув, что этот термин имеет политическое происхождение и использовался межвоенной Польшей для интеграции украинских земель в польский исторический нарратив.

Новый закон об Украинском национальном пантеоне был принят на фоне этих длительных исторических дискуссий, которые и дальше остаются одним из самых сложных вопросов украинско-польского диалога.

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