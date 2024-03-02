В Польше сделали заявление о возможности отправки войск в Украину

Соседняя Польша не будет отправлять свои войска в Украину. Страна считает, что лучше передать технику для ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, сообщает Kresy

Это не инициатива НАТО. Это французская инициатива", — подчеркнул польский министр, комментируя идею президента Франции Эммануэля Макрона.

Косиняк-Камыш отмечает: Варшава считает, "намного лучше передать технику". Кроме того, он отметил, что Польша учит треть украинских военных.

"У нас нет ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и ясно нашим союзникам. НАТО таких планов не имеет", — добавил он.

Как сообщалось, ранее президент Польши Анджей Дуда также прокомментировал идею по отправке войск НАТО в Украину. По его словам, во время встречи в Париже это вызвало самую бурную дискуссию. Энтузиазма в этом вопросе не было.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможных войсках НАТО в Украине. Кроме того, некоторые члены Североатлантического союза и ЕС также рассматривают такую возможность.

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