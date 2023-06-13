В Польше шокированный водитель упал и потерял сознание из-за размера штрафа: сколько он задолжал

В Польше 23-летний водитель потерял сознание, услышав размер штрафа, который он должен был оплатить за нарушение ПДД. Поляк задолжал за неосторожную езду 3000 злотых (26663 грн).

Об этом пишет onet.pl.

Сержант Дорота Вятр-Курзец из Дорожной полиции Радома сообщила, что полицейские остановили водителя Renault на трассе S7 в селе Барак.

23-летний водитель превысил скорость на 55 км/ч. После проверки в полицейских системах выяснилось, что у водителя несколько нарушений скоростного режима, последнее из которых датируется прошлым годом и квалифицируется как рецидив, что влечет удвоение суммы штрафа до 3 000 злотых.

"Когда мужчина услышал сумму штрафа, он побледнел и упал на землю. Полицейские оказали ему помощь и предложили вызвать скорую, но 23-летний парень отказался и сказал, что чувствует себя хорошо, просто эмоции возобладали", — рассказала сержантка.

В конце концов, водитель согласился с размером штрафа и пообещал его оплатить.

Напомним, в больнице скончался 14-летний подросток из Украины, сбитый пьяным водителем. Еще один парень, тоже гражданин Украины, находится в тяжелом состоянии.

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