В Польше штрафы возрастут до 10 раз: что изменится для украинцев

В Польше хотят повысить штафы / © Pexels

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В Польше хотят поднять штрафы. Правительство хочет увеличить нижний предел штрафов до десяти раз, а верхний – в пять раз. Это сделано для того, чтобы "приспособить штрафы к текущей стоимости денег".

Об этом сообщает In Poland.

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Во вторник, 3 ноября, правительство обсуждало проект поправки в Уголовный кодекс, предусматривающий реалистичную ежедневную ставку штрафа в уголовном производстве.

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Как пояснил спикер правительства Адам Шляпка, дневные ставки штрафов за преступление возрастут с текущего минимума в 10 злотых до 100 злотых, а с максимума в 2000 злотых до 10 000 злотых. Это не менялось с 1998 года, поэтому просто приспособление к текущим потребностям.

Это означает, что дневная ставка штрафа составит не менее 100 злотых и не более 10 000 злотых.

Размер штрафа определяется тяжестью совершенного преступления и имущественным положением и уровнем дохода осужденного.

В то же время будут отменены положения, принятые в 2022 году, которые определяли минимальные ставки штрафов за конкретные правонарушения.

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Украинцы в Польше — последние новости:

В Польше резко сократилось количество украинцев с действующим статусом временной защиты. Только за месяц их стало примерно на 81 тысячу меньше. Однако это не означает, что все эти люди покинули страну. Часть потеряла статус из-за новых требований к документам, а другие перешли на альтернативные виды на жительство.

Правительство Польши планирует ужесточить требования к получению гражданства, в частности, для украинцев. Законопроект предусматривает увеличение минимального срока легального проживания, необходимого для обретения гражданства, хотя конкретные сроки пока не определены. Еще претендентам предлагают повысить языковые требования от уровня B1 до B2, ввести тест на знание Польши и декларацию о верности государству. Также нужно будет подтвердить доходы, наличие жилья и налоговое резидентство.

Кроме того, в Польше готовят изменения в программу «800 Плюс», по которой семьи, в частности, украинские беженцы, получают 800 злотых ежемесячно на ребенка. С 1 июня 2027 года выплаты планируют продлевать автоматически, без ежегодной повторной подачи заявления, если обстоятельства семьи не изменились. В польском правительстве объясняют, что это должно сократить бюрократию и упростить получение помощи.

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