В польском городе Глубчице снесли Памятник благодарности Красной армии, который был возведен в 1945 году в память о погибших 676 бойцах Красной Армии, защищавших город.

Об этом сообщает RMF24.

"Еще в 1990-е годы местные власти возлагали здесь цветы и фотографировались на фоне этого памятника. Нам пришлось ждать более 30 лет, чтобы такие объекты пали. Это 28-й объект такого типа в Польше, который мы убрали в течение года. Мы будем спокойны, когда последний из них падет", – подчеркнул руководитель Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий перед сносом советской пропагандистской памятки.

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По его словам, проблема в том, что долгие годы именно органы местного самоуправления должны финансировать ликвидацию этих объектов. Однако тогда более уместным считали построить новую детскую площадку или поставить скамейки. Теперь Институт национальной памяти Польши разъясняет представителям местного самоуправления, что именно он финансирует.

Навроцкий напомнил, что первый из двух "памятников благодарности" в Глубчице, демонтированных в октябре 2022 года, еще несколько лет назад был отреставрирован именно благодаря субсидиям Европейского Союза.

"Я видел там плакаты с Лениным, меня не удивляет поведение коммунистических фракций из Италии или Испании. Некоторые элиты ЕС хотят восстановить такие памятники, потому что они совместимы с их системой ценностей. Я возмущен этим. Это позорно", – сказал Навроцкий.

В Институте национальной памяти Польши напомнили, что снос советских памятников является формой реализации польского закона от 1 апреля 2016 г. о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного устройства.

Напомним, в столице Литвы — Вильнюсе — демонтировали крупнейший в стране мемориал советским воинам, расположенный на Антакальском кладбище.

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