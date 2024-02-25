В Польше снова диверсия: на землю высыпали украинскую кукурузу — подробности, фото

В Польше в ночь на 25 февраля неизвестные снова высыпали украинскую кукурузу из восьми полувагонов – около 180 тонн. Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши.

О незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну. "Укрзализныця" фактически ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов на территории Польши. Это преступление против Украины, которое вышло из-под контроля. И чем дольше со стороны Польши ситуации будет уделяться недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой станет ситуация", — говорится в сообщении.

На железной дороге в Польше на землю высыпали украинскую кукурузу / Фото: Укрзализныця

На железной дороге в Польше на землю высыпали украинскую кукурузу / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" обратилась к правоохранителям Польши.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что поляки, призывающие прийти в страну президента России Владимира Путина и навести "порядок", а также рассыпают украинское зерно – провокаторы.

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