В Польше снова нашли обломки ракеты

Польша

Дополнено новыми материалами

В Польше в селе Хойны, расположенном менее чем в 30 км от Люблина, местный житель наткнулся на подозрительный объект, похожий на обломки ракеты. Мужчина сообщил об этом в полицию и на место выехали военные.

Об инциденте сообщает RMF24.

По данным военной полиции, речь идет о возможных остатках ракеты, которую могли использовать для уничтожения дрона во время ночной атаки России на Украину.

Детальное обследование территории запланировано на 19 сентября. Его проведут следователи и эксперты военной полиции вместе с представителями прокуратуры Люблина.

Напомним, 10 сентября российские дроны впервые массово вторглись в воздушное пространство Польши — было зафиксировано пролет около 20 аппаратов. Некоторые из них продвинулись почти на 300 км вглубь страны от восточной границы.

По словам пресс-секретаря МВД Польши Каролины Галецкой, после российского ночного налета 10 сентября в стране, кроме семи беспилотников, нашли еще и обломки ракеты. Ее происхождение неизвестно, но это может быть оборонительный боеприпас, использованный для сбивания дронов.

Заметим, издание Rzeczpospolita сообщило, что в поврежденный во время российского налета дом в Вырыках Люблинского воеводства попала польская ракета, выпущенная из истребителя F-16, который пытался сбить дрон.