В Польше снова объявляли тревогу из-за российских дронов: ВС сообщили детали

Атака РФ в Польшу.

К вечеру 13 сентября в Люблинском воеводстве соседней Польши объявили воздушную тревогу из-за "возможной угрозы" российских ударных дронов. Нарушения воздушного пространства страны не произошло.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Отмечается, что накануне вечером жители некоторых уездов Люблинского воеводства получили радиоуправляемое уведомление, предупреждающее об угрозе воздушного нападения.

"Будьте очень осторожны. Следуйте инструкциям служб. Ожидайте дальнейших объявлений", - говорилось в предупреждении.

Уведомление было отменено спустя несколько десятков минут. Военные отмечают, что записи систем "требовали нашего реагирования из-за наличия объектов, расположенных вблизи нашей границы".

Отмечается, что подобная ситуация произошла вчера в Румынии, где были зафиксированы показания радаров и активирована система противовоздушной обороны.

"Все решения, принятые при выполнении задач нашими силами и средствами, были направлены на подтверждение данных, полученных от радиолокационных систем, обеспечение максимальной безопасности граждан и противодействие потенциальным последствиям возможного нарушения пространства неопознанным воздушным объектом", - подчеркнули в заявлении Оперативного командования.

Как сообщалось, вчера, 13 сентября, в соседних странах - Польше и Румынии звучала воздушная тревога из-за угрозы российских дронов. В Польше об опасности с воздуха предупредили уезды Люблинского воеводства, а в Румынии – для северной части уезда Тулча. В этой стране истребители зафиксировали беспилотник и перехватили около 19 часов вечера над Дунаем.

Напомним, ночью 10 сентября российские "Шахеды" атаковали Польшу. По предварительной информации, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства страны, но точного количества пока нет. Большое количество БпЛА летело с территории Беларуси. Первые дроны в небе над республикой зафиксировали около 23:30 9 сентября, а последнее – в 6:30 утром 10 сентября.