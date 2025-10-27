В Польше со здания консульства Украины сорвали государственный флаг

В Польше сорвали флаг Украины

В Перемышле на юго-востоке Польши неизвестные сорвали государственный флаг на здании консульства Украины. Это уже шестой инцидент с надругательством над украинскими государственными символами за последние полгода.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в соцсети X.

- Волна антиукраинской ненависти в соцсетях снова привела к срыву украинского флага с почетного консульства Украины в Перемышле. Это по меньшей мере пятый акт публичного осквернения флага в том же месте в этом году, — написал он.

Украинский дипломат обратился к польской полиции и МИД с просьбой расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности. Он напомнил, что по польскому законодательству надругательство над национальным флагом наказывается лишением свободы до одного года.

Боднар в комментарии Укринформу сообщил, что предыдущие случаи срыва украинского флага с почетного консульства Украины в Перемышле и украинского Народного дома произошли 16 июня, 6 июля и 10 августа. Дважды — 16 августа и 9 сентября — злоумышленники пытались сорвать символику, но безуспешно.

«В одном случае уже есть приговор суда. Важно, чтобы были выявлены и наказаны все злоумышленники, поскольку в противном случае это будет поощрять к дальнейшим такого рода действиям», — подчеркнул Боднар.

Он добавил, что почетный консул Украины в Перемышле подал заявление в полицию, и польские правоохранители расследуют инцидент.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Белой Подляской польский политик и кандидат в президенты Гжегож Браун в компании молодого человека сорвали флаг Украины, который висел на городской ратуше с февраля 2022 года как символ солидарности с Украиной.