В Польше собираются закрыть все пункты пропуска на границе с Беларусью

После того, как на польско-белорусской границе осталось работать всего два из шести пунктов пропуска, власти Польши допускают закрытие последних из них.

Об этом сообщает TVN 24.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша "не исключает дальнейшего закрытия пунктов пропуска" со своим соседом. Причиной этого, отметил он, является "рост напряжения", связанный с тем, что "Беларусь играет так, как играет Кремль", и такое поведение "становится все более опасным для Польши, для Украины и Европы".

Отмечается, что решение остановить движение транспорта в Бобровниках Подлясского воеводства Польши было принято в четверг. После этого события временного поверенного по делам Польши Марцина Войцеховского вызвали в МИД в Минске.

По словам Министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского, соответствующее решение было принято "из-за важных интересов государственной безопасности". Следует добавить, что более года Бобровники являлись единственным действующим автомобильным пунктом пропуска на границе с Беларусью в этом регионе, где осуществлялись грузовые и пассажирские перевозки.

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