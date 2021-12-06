В Польше сообщают, что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.

В Польше сообщают, что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.

Инцидент произошел в Наровце.

Белорусские силовики бросали через польскую границу шумовые петарды.

Об этом сообщила польская пограничная служба в своем Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел на участке, охраняемом пограничным постом в Наровке. По информации ведомства, было зафиксировано 35 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. С территории Польши выдворили восемь человек.

W niedzielę 05.12 на granicyodnotowano 35 prób jej nelegalnego przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

На отрезке ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali из samochodu petardy hukove. pic.twitter.com/Xmiymln8vE -- Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 6, 2021

Как известно, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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