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В Польше сообщают, что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.

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В Польше сообщают, что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.

Фото: Twitter/Mariusz Błaszczak

Инцидент произошел в Наровце.

Белорусские силовики бросали через польскую границу шумовые петарды.

Об этом сообщила польская пограничная служба в своем Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел на участке, охраняемом пограничным постом в Наровке. По информации ведомства, было зафиксировано 35 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. С территории Польши выдворили восемь человек.

Как известно, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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