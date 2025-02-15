В Польше сообщили о количестве заключенных иностранцев: из какой страны больше всего

Всего в польских пенитенциарных учреждениях более 2,5 тысяч иностранцев из не менее 78 стран мира.

Более половины заключенных иностранцев, которых содержат в следственных изоляторах и тюрьмах Польши, составляют выходцы из Украины.

Об этом сообщило польское издание RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря генерального директора пенитенциарной службы Арлету Пенконек.

По официальной статистике, по состоянию на 31 января 2025 года в польских пенитенциарных учреждениях находилось 2575 иностранцев из по меньшей мере 78 стран мира. Больше всего среди них украинцев — 1 313 человек.

Также читайте Украинцы активно выезжают из Польши: что произошло

Для сравнения — следующими по количеству являются заключенные из Грузии (305 человек), за которыми следуют граждане Беларуси (140 человек), Молдовы (106 человек), России (82 человека), Румынии (53 человека), Армении (44 человека), Литвы (41 человек), Болгарии (39 человек), Германии (24 человека), Турции (21 человек), а также Туркменистана (19 человек), Узбекистана (19 человек), Словакии (16 человек), Вьетнама (12 человек) и Казахстана (12 человек).

Гражданство еще 60 иностранцев не установлено, а пятеро заключенных не имеют гражданства ни одной страны.

Арлета Пенконек отметила, что приговоренные к заключению иностранцы были обвинены в преступлениях против собственности, жизни и здоровья, а также коммуникационных преступлениях.

При этом она добавила, что каждый осужденный иностранец может вести переписку с соответствующим консульским учреждением или дипломатическим представительством, их могут посещать должностные лица дипломатических учреждений.

Напомним, в Польше 34-летняя гражданка Украины ночью ушла из дома, оставив без присмотра 5 маленьких детей в неотапливаемом холодном помещении.

Читайте также: