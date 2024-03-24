В Польше сообщили, почему истребители F-16 не сбили российскую ракету

В воздух поднялись два польских и два американских истребителя F-16.

Утром 24 марта ракета РФ во время атаки на Украину пересекла границу Польши. Польская авиация могла бы сбить цель, при условии, что она бы залетела дальше – вглубь страны.

Об этом заявил советник министра обороны Польши Мечислав Бенека, сообщает Wiadomosci.

"Зенитно-ракетная оборона, очередные пары F16 (польская и американская) оказались в районе вовремя, а потому успели бы сбить объект. Эффекторы, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он ушел глубже и угрожал", — подчеркнул он.

Отмечено, что российская ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Воздушная цель летела со скоростью 800 км/ч. на высоте 400 метров. Она залетела в глубь Польши на 1,5-2 км. Во время инцидента в воздух поднялись две пары истребителей F-16 — два польских и два американских.

В свою очередь, вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш подчеркнул, что объектом все время наблюдали польские радарные системы. Кроме того, мониторинг проводился совместно с украинской стороной.

"Если бы были какие-то признаки того, что российская ракета, нарушившая воздушное пространство Польши, направлялась к цели в Польше, ее сбили бы", — подчеркнул он.

Министр обороны Польши также поблагодарил США и Великобританию, которые решили покинуть системы противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre в Польше до конца года.

Российская ракета в Польше

Уже не первый раз во время ракетной атаки РФ на Украину польская армия привлекает свою авиацию. Так, сегодня утром в Польше в небо снова поднимали истребители F-16. Кроме военных самолетов Польши также были привлечены и союзные суда.

Впоследствии польские военные сообщили, что во время атаки российская ракета залетела на территорию их страны . Объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд. Произошло это 24 марта в 4.23.

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на инцидент с польской ракетой. Варшава потребует от РФ объяснений с нарушением воздушного пространства страны.

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