В Польше сотни украинцев подают заявления на международную защиту

Заявления о международной защите обычно рассматриваются 6 месяцев.

Украинцы в Польше активизировались. Среди прочего они активнее просят международной защиты.

Об этом сообщает yavp.pl.

В частности, в первом квартале 2024 года соответствующее заявление подали 1,2 тыс. граждан Украины.

По данным Департамента по делам иностранцев, в январе-марте 2024 года количество заявлений о международной защите в Польше выросло примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Так, среди 3000 человек больше всего заявителей было из Украины – 1,2 тыс. человек. Чуть меньше – из Беларуси (1000 человек) и России (300 человек).

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"Иностранцу предоставляется международная защита (в форме статуса беженца или дополнительной защиты), если ему грозит преследование или реальный риск потери жизни или здоровья в стране его происхождения", — говорится в сообщении.

Департамент по делам иностранцев в первом квартале 2024 года одобрил предоставление международной защиты в Польше 1,2 тыс. иностранцев:

Беларуси – 670 человек;

Украины – 410 человек;

России – 50 человек.

Добавим, что заявления о международной защите обычно рассматриваются 6 месяцев.

Напомним, польское правительство 30 апреля приняло законопроект о помощи беженцам из Украины из-за вооруженного конфликта в стране.

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