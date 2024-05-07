В Польше сотни украинцев подают заявления на международную защиту

Заявления о международной защите обычно рассматриваются 6 месяцев.
Украинцы в Польше активизировались. Среди прочего они активнее просят международной защиты.
Об этом сообщает yavp.pl.
В частности, в первом квартале 2024 года соответствующее заявление подали 1,2 тыс. граждан Украины.
По данным Департамента по делам иностранцев, в январе-марте 2024 года количество заявлений о международной защите в Польше выросло примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Так, среди 3000 человек больше всего заявителей было из Украины – 1,2 тыс. человек. Чуть меньше – из Беларуси (1000 человек) и России (300 человек).
"Иностранцу предоставляется международная защита (в форме статуса беженца или дополнительной защиты), если ему грозит преследование или реальный риск потери жизни или здоровья в стране его происхождения", — говорится в сообщении.
Департамент по делам иностранцев в первом квартале 2024 года одобрил предоставление международной защиты в Польше 1,2 тыс. иностранцев:
- Беларуси – 670 человек;
- Украины – 410 человек;
- России – 50 человек.
Добавим, что заявления о международной защите обычно рассматриваются 6 месяцев.
Напомним, польское правительство 30 апреля приняло законопроект о помощи беженцам из Украины из-за вооруженного конфликта в стране.
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