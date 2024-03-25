В Польше создадут новую авиабазу на границе с Украиной: что об этом известно

База будет расположена на площади в 100 гектаров.

В Польше планируют создать новую авиабазу, которая будет расположена недалеко от границы с Украиной. Находиться там на постоянной основе будут вертолеты.

Об этом сообщили в Минобороны Польши.

Как отмечается, в аэропорту Люблина вице-премьер-министр Польши, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал письмо о намерениях начать сотрудничество между Министерством национальной обороны и Люблинским воеводством.

"Мы только что подписали письмо о намерениях между Министерством национальной обороны и городом Люблин, Люблинским воеводством и Люблинским аэропортом в связи с инвестицией, запланированной здесь Вооруженными силами Республики Польша — размещение постоянной вертолетной авиационной базы Сухопутных войск здесь в Свиднике, в Люблинском аэропорту" будет обслуживать потребности Вооруженных сил Польши", — подчеркнул он.

По его словам, база будет расположена на площади в 100 гектаров, которая появится в рамках соглашения между Министерством национальной обороны и партнерами по местному самоуправлению.

Напомним, что в Польше возросло количество людей, поддерживающих отправку своих войск в Украину.

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