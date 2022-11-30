В Польше создадут специальное дом для детей из Украины, потерявших родителей на войне: детали

В польском Гданьске создадут специальное здание для украинских детей, которые в результате вторжения РФ потеряли родителей. Дети, потерявшие родителей на войне, смогут отец проживать и получать психологическую помощь.

Об этом сообщает radiogdansk.pl.

Отмечается, что помещение, где будет детский дом, уже есть. Но там необходимо сделать реконструкцию и оборудовать в соответствии с потребностями. Планируется увеличить комнаты, которых в помещении 21-а, и изменить техническую планировку.

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В доме уже установили тепловой насос для отопления, а затем планируют установить фотовольтаическую энергосистему. Кроме того, в заведении положат новый пол, покрасят стены и поставят всю необходимую мебель.

В рамках инициативы открыт сбор, поскольку по подсчетам на это нужно около 300 тысяч злотых (около 2 550 000 грн). В настоящее время собрано 1700 злотых.

Поддержать инициативу финансово можно через сбор на сайте Zrzutka.pl под названием "Dom dla dzieci z Ukrainy", вся необходимая информация также есть на странице фонда на Facebook.

Ранее в Гданьске обнаружили 24-летнюю женщину, которая в лесу жила со своей двухлетней дочерью в палатке. Ребенок был простужен и имел инфекцию верхних дыхательных путей. Мать задержали, а дело передали в семейный суд.

Как сообщалось, в Польше собирают средства, за которые приобретут рождественские подарки для детей, переживающих российскую агрессию в Украине.

"Сейчас дети войны — это все украинские дети, к сожалению, не тысячи, а миллионы украинских детей. Эти дети засыпают и просыпаются под звуки бомбы, уроки чаще прерывает сигнал тревоги, который приказывает идти к укрытию, чем на перерыв, они уже забыли что значит гулять с друзьями, а по вечерам читают книгу при свечах вместо сказки по телевизору, потому что все чаще тока нет... Эти дети видят то, что не должен видеть ни один ребенок... смерть, насилие, изнасилование, инвалидность, боль, страх и отчаяние. Их глаза взывают о помощи ко всему взрослому миру!" – говорится в сообщении организаторов.

Тем временем опрос показал, что в Польше 70% граждан поддерживают прием украинских беженцев. Каждый четвертый поляк поддерживает то, чтобы после победы Украины в войне беженцы остались в их стране.

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