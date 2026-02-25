- Дата публикации
-
Мир
363
3 мин
В Польше "спалили" подземные переходы из Беларуси: что известно о новой тактике Кремля
Польские пограничники заявили об обнаружении подземных тоннелей на границе с Беларусью, которые могли использоваться для незаконной переправки мигрантов в Европу.
Россия в рамках гибридной войны против Запада может использовать новые методы для переправки мигрантов в Европу. По данным польских чиновников, нелегальные переходы через границу с Беларусью совершались, в частности, через подземные тоннели.
Об этом говорится в материале The Telegraph.
Речь идет о схеме, в которой находящийся под сильным влиянием Кремля Минск якобы привлек специалистов с Ближнего Востока для проектирования таких подземных маршрутов. В Варшаве считают, что эти действия стали очередным этапом давления на страны ЕС из-за миграционного кризиса, который Россия и Беларусь используют как инструмент политического влияния.
Польская пограничная служба сообщила, что в течение 2025 года обнаружила не менее четырех тоннелей под границей с Беларусью. По словам представителей ведомства, современные системы наблюдения, в частности, тепловизоры и электронные датчики, позволили оперативно реагировать даже на подземные попытки незаконного пересечения.
Один из самых больших тоннелей был найден вблизи села Наревка на востоке Польши. По данным властей, через него переправили около 180 мигрантов, преимущественно из Афганистана и Пакистана. Большинство из них были задержаны после пересечения границы.
По информации польских служб, высота подземного хода составляла около 1,5 метра. Вход с белорусской стороны был скрыт в лесной местности. Тоннель простирался примерно на 50 метров в направлении Беларуси и еще на 10 метров в сторону Польши. Конструкция имела бетонные укрепления, что свидетельствует о профессиональном исполнении.
Эксперты по безопасности отмечают, что подобные инженерные решения использовались ранее в конфликтах на Ближнем Востоке. В то же время нет однозначных доказательств, подтверждающих участие конкретных организаций. Польские чиновники подчеркивают, что ответственность за ситуацию возлагают, прежде всего, на власть Беларуси.
В Варшаве считают, что появление тоннелей свидетельствует о росте эффективности пограничного контроля, в результате чего организаторы нелегальной миграции ищут новые способы обхода барьеров. Польша уже построила более 200 км инженерных сооружений и систему видеонаблюдения на границе с Беларусью.
Что предшествовало
Миграционный кризис на восточной границе ЕС продолжается с 2021 года. Страны Евросоюза обвиняют Минск в сознательном использовании потоков мигрантов для дестабилизации региона и давления на Европу.
После начала полномасштабной войны против Украины Россия и Беларусь, по оценкам западных аналитиков, активизировали разные инструменты гибридного влияния. Среди них – кибератаки, диверсии, поджоги, информационные кампании и попытки создать социальное напряжение в странах НАТО.
Также фиксируются попытки использования воздушных шаров с контрабандой для проверки систем безопасности и хаоса в воздушном пространстве. Сначала такие случаи регистрировались в Литве, однако впоследствии стали чаще встречаться и в Польше.
Польские власти заявляют, что способны оперативно выявлять подземные маршруты и ликвидировать их. В то же время, в ЕС признают: после перекрытия одного канала нелегальной миграции организаторы быстро ищут альтернативные пути, что делает ситуацию долговременным вызовом для безопасности региона.
