В Польше "спалили" подземные переходы из Беларуси: что известно о новой тактике Кремля

Мигранты в Польше / © The Telegraph

Россия в рамках гибридной войны против Запада может использовать новые методы для переправки мигрантов в Европу. По данным польских чиновников, нелегальные переходы через границу с Беларусью совершались, в частности, через подземные тоннели.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Речь идет о схеме, в которой находящийся под сильным влиянием Кремля Минск якобы привлек специалистов с Ближнего Востока для проектирования таких подземных маршрутов. В Варшаве считают, что эти действия стали очередным этапом давления на страны ЕС из-за миграционного кризиса, который Россия и Беларусь используют как инструмент политического влияния.

Польская пограничная служба сообщила, что в течение 2025 года обнаружила не менее четырех тоннелей под границей с Беларусью. По словам представителей ведомства, современные системы наблюдения, в частности, тепловизоры и электронные датчики, позволили оперативно реагировать даже на подземные попытки незаконного пересечения.

Тоннели под Польско - Белорусской границей. / © The Sun

Один из самых больших тоннелей был найден вблизи села Наревка на востоке Польши. По данным властей, через него переправили около 180 мигрантов, преимущественно из Афганистана и Пакистана. Большинство из них были задержаны после пересечения границы.

По информации польских служб, высота подземного хода составляла около 1,5 метра. Вход с белорусской стороны был скрыт в лесной местности. Тоннель простирался примерно на 50 метров в направлении Беларуси и еще на 10 метров в сторону Польши. Конструкция имела бетонные укрепления, что свидетельствует о профессиональном исполнении.

Эксперты по безопасности отмечают, что подобные инженерные решения использовались ранее в конфликтах на Ближнем Востоке. В то же время нет однозначных доказательств, подтверждающих участие конкретных организаций. Польские чиновники подчеркивают, что ответственность за ситуацию возлагают, прежде всего, на власть Беларуси.

В Варшаве считают, что появление тоннелей свидетельствует о росте эффективности пограничного контроля, в результате чего организаторы нелегальной миграции ищут новые способы обхода барьеров. Польша уже построила более 200 км инженерных сооружений и систему видеонаблюдения на границе с Беларусью.

Что предшествовало

Миграционный кризис на восточной границе ЕС продолжается с 2021 года. Страны Евросоюза обвиняют Минск в сознательном использовании потоков мигрантов для дестабилизации региона и давления на Европу.

После начала полномасштабной войны против Украины Россия и Беларусь, по оценкам западных аналитиков, активизировали разные инструменты гибридного влияния. Среди них – кибератаки, диверсии, поджоги, информационные кампании и попытки создать социальное напряжение в странах НАТО.

Также фиксируются попытки использования воздушных шаров с контрабандой для проверки систем безопасности и хаоса в воздушном пространстве. Сначала такие случаи регистрировались в Литве, однако впоследствии стали чаще встречаться и в Польше.

Польские власти заявляют, что способны оперативно выявлять подземные маршруты и ликвидировать их. В то же время, в ЕС признают: после перекрытия одного канала нелегальной миграции организаторы быстро ищут альтернативные пути, что делает ситуацию долговременным вызовом для безопасности региона.

Ранее мы писали, что подготовка новых совместных военных учений России и Беларуси снова вызывает беспокойство в Украине и среди западных союзников. В Киеве отмечают, что подобные маневры уже использовались Кремлем как прикрытие для накопления войск накануне полномасштабного вторжения в 2022 году. На этом фоне сообщения о возможном размещении ракет, скрытой мобилизации и активности российских военных на территории Беларуси заставляют экспертов оценивать риски нового обострения на северном направлении.