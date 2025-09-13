В Польше срезали крест с украинской церкви, посол Украины требует наказания виновных

церковь

В польской Легнице неизвестные вандалы повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы, нанеся ущерб святыне украинской общины.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в Facebook.

«Сегодня, в канун великого христианского праздника — Воздвижения Честного Креста, мы узнали о том, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице. Посольство Украины в Республике Польша уже в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников», — напи

Посол Украины в Польше обратился к польским правоохранителям с публичным призывом расследовать акт вандализма против украинской общины. Он призвал сделать все возможное, чтобы этот и все подобные преступления против украинцев и украинских учреждений получили правовое завершение и привели к судебным приговорам в соответствии с законодательством Польши.

Дипломат также обратился к польским партнерам и общественности с просьбой реагировать на антиукраинские проявления в обществе. Посол подчеркнул, что для польского народа, как и для украинского, повреждение церквей недопустимо при любых обстоятельствах.

