В Польше срочно закрыли аэропорт из-за угрозы взрыва на борту самолета: подробности

Самолет. / © Pixabay

Реклама

Сегодня аэропорт "Варшава-Модлин" в Польше временно прекратил работу после незапланированной посадки самолета из-за сообщения о возможной взрывчатке на борту.

Об этом сообщил представитель аэропорта Адам Шабловский в комментарии RMF24 .

Реклама

Отмечается, что самолет Boeing 737 MAX выполнял рейс из Лондона и должен был приземлиться в аэропорту имени Шопена, на борту находился 181 человек. При посадке у самолета было около 3,7 тонны горючего. После приземления его отвели в специально определенное место. Кроме того, аэропорт временно закрыли, а к работе привлекли экстренные службы и пиротехники.

Реклама

Специалисты проверяли самолет и багаж пассажиров. Впоследствии людей эвакуировали и доставили в зал прилетов, где они ждали дальнейших решений.

Около полудня администрация аэропорта сообщила о возобновлении работы. Часть терминала осталась закрытой, однако это уже не препятствовало возобновлению авиарейсов.

«Чрезвычайное состояние полностью упразднено. Все зоны аэропорта открыты, и мы можем сказать, что мы полностью функционируем. Первый самолет уже приземлился. Пассажиры готовятся к нескольким вылетам», — сказал генеральный директор аэропорта Модлин Яцек Ковальский в комментарии Polsat News .

Он добавил, что единственный перенаправленный самолет приземлился в Познани.

Реклама

По его словам, саперы пограничной службы тщательно обследовали самолет – проверили и пассажирский салон, и грузовой отсек. Поскольку аэропорт возобновил работу, то никаких опасных предметов на борту не обнаружили, подчеркнул он.

Угроза для Польши - что известно

Польша ужесточает охрану границы на участке с Калининградской областью РФ из-за предупреждения разведки о возможных диверсиях и активизации российских взрывных операций в Европе. Среди потенциальных угроз рассматривают даже попытки силового прорыва через государственную границу. Для противодействия возможным угрозам Силы территориальной обороны объявили о создании специального пограничного компонента.

В то же время Financial Times пишет о том, что в восточных регионах Польши все большее внимание уделяется подготовке к возможным российским атакам. Местные жители привыкают к воздушным тревогам , военной авиации в небе и предупреждениям об опасности. Власти усиливают противовоздушную оборону и обустраивают укрытие. Особенно ощутимы эти изменения в Люблине, расположенном примерно в 100 километрах от украинской границы.

Новости партнеров

Новости партнеров