В Польше стали больше платить украинцам: сколько можно заработать и какие вакансии самые популярные

По состоянию на начало мая этого года средняя заработная плата украинцев, работающих на сезонной работе в Польше, выросла на 10% по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Это связано с поднятием минимальной заработной платы в Польше. Сейчас минималка в Польше – 3410 злотых в месяц, что в эквиваленте 30200 грн. В прошлом году она составляла 3100 злотых (27 460 грн.). С учетом налогов, минимальная зарплата составляет 23 474 грн.

"Польша поднимает уровень минимальной зарплаты дважды в год, поэтому в июле этого года ставки увеличатся еще. Несмотря на значительный поток людей из Украины, в Польше количество вакансий больше, чем спрос на них. Самым популярным остается работа в гостинично-ресторанской сфере и на уборке урожая", – отметили в компании.

Топ-10 вакансий для украинцев в Польше по версии Gremi Personal (месячная зарплата указана при условии шестидневной рабочей недели):

Повар – 44000 грн;

Сбор ягод, фруктов, овощей – 40000 грн;

Помощник повара – 35000 грн;

Курьер-водитель – 35000 грн;

Мойка посуды – 33000 грн;

Официант – 31000 грн. + чаевые;

Помощник пекаря – 31 000 грн;

Разнорабочий – 31000 грн;

Горничная/уборщица – 30 000 грн;

Смотритель за пенсионером – 28000.

Также польские компании приглашают украинцев и на постоянные работы, не связанные с сезонностью. По информации Gremi Personal, больше всего вакансий в сфере пищевой промышленности и логистике.

За простейшую работу, которая не предполагает знания польского и особых навыков, предлагают от 30000 тыс. грн.

"Сезонная работа имеет свои особенности. Например, на уборке урожая зарплата зависит от количества урожая, который удалось собрать за рабочий день. Другие работы, которые мы отобрали в сезонный ТОП, оплачиваются почасово и рабочие сами могут выбирать, сколько хотят работать. С учетом уплаченных. налогов, минимум 17 злотых в час, что в эквиваленте 150 грн", — объясняет Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В агентстве по трудоустройству отметили, что если весной прошлого года в Польше почти не было свободных вакансий для украинцы, то наши граждане уже могут выбирать среди большого количества предложений.

В настоящее время в Польше проживает около 2 млн украинцев, из них 1,5 млн получили статус временной защиты. Официально трудоустроено 739 тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что в этом году домой на Пасху из Польши въехало почти полмиллиона украинцев.

Напомним, что количество украинцев в Польше, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода.

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