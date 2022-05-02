В Польше стартовали масштабные военные учения с участием США и стран НАТО

В Польше стартовали масштабные военные учения с участием США и стран НАТО

Международные военные учения Defender Europe 2022 и Swift Response продлятся до 26 мая.

В Польше стартовали международные военные учения Defender Europe 2022 и Swift Response. Они продлятся с 1 по 26 мая на территории Польши и еще 8 стран.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Польши.

В учениях, кроме Польши, примут участие войска из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. В общей сложности в них примут участие 18 тыс. военных из более чем 20 стран. В частности, около 7 тысяч солдат и 3 тысячи единиц техники – именно на территории Польши.

"Defender Europe 22 – это международные общие и регулярные учения, организованные вооруженными силами США для обеспечения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО", — говорится в сообщении польского минобороны.

В Польше пояснили, что DE22 и SR 22 относятся к серии циклических оборонительных учений, не направлены ни на одну страну и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе. Процесс национального и международного планирования начался в 2021 году.

Напомним, что Польша не поддержит ни одного мирного соглашения о сдаче России территории Украины.

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