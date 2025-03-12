В Польше стартовали проверки на дорогах: внимание на ремни безопасности

В Польше с 1997 года действует закон, обязывающий всех находящихся в автомобиле использовать ремни безопасности, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства.

С 10 марта в Польше началась кампания по проверке использования ремней безопасности водителями и пассажирами. Инициатива, организованная ROADPOL, продлится до 16 марта и охватит не только Польшу, но и другие страны ЕС и Великобританию.

Об этом сообщил портал in Poland.

Полицейские особое внимание уделяют тому, пристегнуты ли водители и пассажиры. В Польше с 1997 года действует закон, обязывающий всех находящихся в автомобиле использовать ремни безопасности, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства.

Хотя современные авто оснащены системами напоминания о ремнях безопасности, некоторые водители и пассажиры пренебрегают этим правилом, что повышает риск серьезных травм в случае аварии.

Какие штрафы угрожают нарушителям?

Если пассажир не пристегнут, ответственность несет водитель – штраф 100 злотых и 5 штрафных баллов.

Если непристегнутых пассажиров несколько, количество штрафных баллов может возрасти до 8.

Пассажир также может получить штраф в 100 злотых за несоблюдение правила.

Правоохранители отмечают, что главная цель кампании – не только наказать нарушителей, но и напомнить о важности соблюдения правил безопасности на дороге.

Напомним, в Польше вступают в силу новые правила дорожной безопасности, предусматривающие штраф в 500 злотых и 12 штрафных баллов для водителей, неправильно использующих навигационные устройства во время движения.