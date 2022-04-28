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В Польше стартуют военные учения: техника будет двигаться по дорогам почти всей страны

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В Польше стартуют военные учения: техника будет двигаться по дорогам почти всей страны

Pexels

Польша готовится уже 1 мая начать военные учения. Граждан попросили не публиковать информацию и фото передвижений войск и их местонахождение.

Военная техника будет двигаться преимущественно ночью.

Об этом пишет BBC.

"С воскресенья (1 мая) колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения Вооруженных сил Польши в этом году", – сообщили в Минобороны Польши.

Там добавили, что техника будет преимущественно передвигаться ночью, чтобы не создавать препятствий на дорогах общего пользования. Тем не менее, некоторые поездки будут совершаться днем и даже в часы пик.

Жителей страны призвали не публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижение войск и их местонахождение, а также данные о взлетах и посадках военных самолетов.

Напомним, 27 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна избавилась от какой-либо зависимости от газа России.

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