В Польше стартуют военные учения: техника будет двигаться по дорогам почти всей страны

В Польше стартуют военные учения: техника будет двигаться по дорогам почти всей страны

Польша готовится уже 1 мая начать военные учения. Граждан попросили не публиковать информацию и фото передвижений войск и их местонахождение.

Военная техника будет двигаться преимущественно ночью.

Об этом пишет BBC.

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"С воскресенья (1 мая) колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения Вооруженных сил Польши в этом году", – сообщили в Минобороны Польши.

Там добавили, что техника будет преимущественно передвигаться ночью, чтобы не создавать препятствий на дорогах общего пользования. Тем не менее, некоторые поездки будут совершаться днем и даже в часы пик.

Жителей страны призвали не публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижение войск и их местонахождение, а также данные о взлетах и посадках военных самолетов.

Напомним, 27 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна избавилась от какой-либо зависимости от газа России.

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