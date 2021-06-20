В Польше столкнулись два эвакуатора, которые перевозили боевые танки: военная техника сгорела (фото, видео)

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

В Польше на трассе возле Щецина произошло ДТП с участием военной техники. В результате аварии вспыхнул пожар — горела военная техника.

Об этом пишет Wszczecinie.

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Сообщается, что 19 июня столкнулись два эвакуатора и платформы, которые перевозили боевые танки Т-72М1. В результате столкновения возник пожар. Горели военные танки.

В Сети опубликовали видео, на которых были слышны звуки взрывов, однако пожарные объяснили, что это были не боеприпасы. Так горели шины. Отмечается, что тяжелая боевая техника перевозилась на грузовиках без боеприпасов.

"В результате этого инцидента движение в сторону границы были заблокированы на автомагистрали. После того как пожар был ликвидирован и эмоции улеглись, водители двух грузовиков решили поехать в больницу на диагностику", — заявил представитель пожарной команды в Щецине Францишек Голинський, цитирует его издание Interia.

Pożar czołgu i wybuchy na autostradzie A6. Ruch zatrzymany. pic.twitter.com/Be2GQZX6wV — Piotr4914 (@ piotr4914) June 19, 2021

Как пишет TVN24, причины происшествия объясняют в военной полиции. По предварительным данным, якобы один из прицепов, который ехал впереди, резко затормозил, другой наехал на него.

Pożar czołgu i wybuchy na autostradzie A6. Ruch zatrzymany. pic.twitter.com/Be2GQZX6wV — Piotr4914 (@ piotr4914) June 19, 2021

W razie "W", jednego czołgu zabraknie.

Na autostradzie A6, na wysokości oś. Bukowego w Szczecinie, spłonął czołg przewożony lawetą! pic.twitter.com/IMzhY2abXC — Maciej (@RrMaciej) June 19, 2021

Как сообщалось, 14 июня стало известно, что умер 60-летний мужчина, который ехал в автобусе "Познань-Херсон", что в марте в Подкарпатском воеводстве Польши попал в смертельное ДТП. Напомним, житель Лас-Вегаса решил взять в аренду суперкар Ferrari F8 Tributo и через несколько часов после этого позвонил в компанию и заявил, что, двигаясь на скорости не более 70 километров в час, наехал на небольшой камень, в результате чего спорткар получил некоторые повреждения. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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