В Польше столкнулись два пассажирских поезда: более 10 пострадавших, трое госпитализированы

Железнодорожная авария в Польше

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В гмине Белошливе Великопольского воеводства (Польша) столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали не менее 11 человек, трое из которых были госпитализированы.

Об этомсообщилоуездное командование Государственной пожарной службы в Пиле в своём посте на Facebook.

В 18:02 в дежурную службу пожарной охраны в Пиле поступило сообщение о столкновении двух поездов на станции Белошливе.

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По данным пресс-службы PKP PLK, которые приводит Polsat News, в аварию попали поезд Polregio на маршруте Пила–Быдгощ и экспресс PKP Intercity Белогард–Варшава.

В поездах на момент столкновения находилось около 200 пассажиров. Одиннадцати из них спасатели совместно с бригадами скорой медицинской помощи оказали помощь непосредственно на месте происшествия. Трое мужчин госпитализированы в больницы в Пиле и Ходжеже. Информации о погибших нет.

Польские железные дороги сообщили на платформе X, что в результате столкновения три вагона поезда PKP Intercity и секция состава Polregio сошли с рельсов. Также повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности стрелочные переводы.

Движение на маршруте Пила–Быдгощ временно приостановлено.

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«Комиссия выяснит причины происшествия», — отметил Бартош Петшиковский из пресс-службы PKP PLK.

На месте происшествия задействованы значительные силы и средства пожарной охраны, работы продолжаются. Для пассажиров обоих поездов организован временный пункт в помещении добровольной пожарной охраны в Белошливе, где люди ожидают транспорт для дальнейшего переезда.

Напомним, ранее недалеко от города Бедфорд (Великобритания) произошла железнодорожная авария — столкнулись два пассажирских поезда. Погиб машинист одного из поездов, а почти 90 пассажиров получили травмы.

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