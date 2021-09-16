В Польше столкнулись микроавтобус с грузовиком: среди погибших в аварии — украинцы

Причины аварии пока не установлены.
В результате ДТП, произошедшего в среду в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины — мужчины в возрасте 37 и 39 лет.
Об этом сообщила представитель полиции города Рава Мазовецка Малгожата Левандовская, пишет "Укринформ".
По ее словам, трагическое событие произошло после 14 часов (по местному времени). На дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом. В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Через несколько часов врачи зафиксировали смерть другого 37-летнего украинца.
Она добавила, что причины аварии пока не установлены.
Полицейская сообщила, что все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.
По информации полиции, водитель грузовика был трезв.
На месте ДТП работали спасатели, дорога несколько часов была заблокирована.
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