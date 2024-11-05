В Польше осужден полицейский за нарушение неприкосновенности жилья и превышение полномочий при проверке прокурора. Полиция в Польше планирует акцию протеста под лозунгом: "В защиту Паулины. Остановить патологию. Нет касте".

Об этом пишет wprost.pl.

Полиция прибыла в дом прокурора после заявления его бывшей жены о том, что он не вернул ей детскую игрушку. Женщина утверждала, что вещь принадлежит ей и что она имеет документы, подтверждающие это.

Полицейские прибыли в дом прокурора, где мужчина согласился на их присутствие, хотя в конце концов пытался прекратить вмешательство. Тест на алкотестере выявил небольшое количество алкоголя, что, по словам офицера полиции, требовало дальнейших действий по задержанию, поскольку в квартире был маленький ребенок. После этого прокурор попросил патруль покинуть его квартиру.

Прокурор пожаловался на полицию в районную прокуратуру в Новом Сонче, которая начала расследование по факту превышения полицейскими своих полномочий и вторжения на частную территорию. Он утверждал, что полицейские вмешались безосновательно, сообщили ему о потенциальной опасности для ребенка и незаконно угрожали ему анализом крови. Кроме того, прокурор обвинил полицейскую в том, что у него пропали деньги и ключи, но впоследствии снял это обвинение с нее.

Закопанский районный суд признал сотрудницу полиции виновной и дал ей условный срок. Однако приговор означает, что офицер не может продолжать выполнять свои обязанности из-за судимости. Кроме того, суд обязал ее выплатить 12 тысяч злотых (ориентировочно 120 тыс. грн) в различные фонды, включая гонорар прокурору и расходы на адвоката.

Судья объяснил, что полицейская не должна была задерживать прокурора. В своей аргументации он подчеркнул, что сам факт употребления алкоголя на глазах у ребенка неприемлем, однако не является достаточным основанием для ареста.

В Польше полицейские и профсоюзы возмутились решением суда и планируют акцию протеста.

Напомним, в Польше обвинили Зеленского во втягивании страны в войну.

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