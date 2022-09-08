В Польше студентам из Украины будут оплачивать обучение и жилье: кто и как может присоединиться к программе

Украинским студентам в Польше предлагают бесплатное обучение в вузах и профтехучилищах. Но есть определенные условия.

В Польше стартовал проект, который помогает молодежи из Украины бесплатно учиться, получить жилье и одновременно работать. Украинцам будут оплачивать также транспорт и каникулы.

Об этом пишет "Наша Польша".

Программа Studiujepracuje.pl нацелена на украинцев от 18 до 25 лет. Принять в ней участие могут студенты, которые планируют учиться заочно в польских высших учебных заведениях или полицеальных школах и параллельно работать.

Согласно условиям проекта, работающим студентам обещают:

полную компенсацию стоимости обучения;

бесплатное проживание или компенсацию 600 злотых (4 639 гривен) для тех, кто хочет арендовать жилье;

проезд в общественном транспорте – 150 злотых (1 160 гривен);

частное медицинское страхование;

помощь на каникулы – 1 800 злотых (13 920 гривен) раз в год.

Выбрать учебное заведение, а также специальность студенты могут самостоятельно. В проекте принимают участие 85 городов Польши. Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Как сообщалось, в польские школы пошло почти на 10 тысяч детей меньше, чем ожидалось.

Читайте также: