В Польше студентам из Украины будут оплачивать обучение и жилье: кто и как может присоединиться к программе

Украинским студентам в Польше предлагают бесплатное обучение в вузах и профтехучилищах. Но есть определенные условия.
В Польше стартовал проект, который помогает молодежи из Украины бесплатно учиться, получить жилье и одновременно работать. Украинцам будут оплачивать также транспорт и каникулы.
Об этом пишет "Наша Польша".
Программа Studiujepracuje.pl нацелена на украинцев от 18 до 25 лет. Принять в ней участие могут студенты, которые планируют учиться заочно в польских высших учебных заведениях или полицеальных школах и параллельно работать.
Согласно условиям проекта, работающим студентам обещают:
- полную компенсацию стоимости обучения;
- бесплатное проживание или компенсацию 600 злотых (4 639 гривен) для тех, кто хочет арендовать жилье;
- проезд в общественном транспорте – 150 злотых (1 160 гривен);
- частное медицинское страхование;
- помощь на каникулы – 1 800 злотых (13 920 гривен) раз в год.
Выбрать учебное заведение, а также специальность студенты могут самостоятельно. В проекте принимают участие 85 городов Польши. Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.
Как сообщалось, в польские школы пошло почти на 10 тысяч детей меньше, чем ожидалось.
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