В Польше суд освободил из-под стражи украинца, подозреваемого в подрыве Северных потоков

Разрушенный газопровод "Северный поток 2"

В пятницу, 17 октября, Окружной суд в Варшаве принял решение не выдавать 49-летнего украинца Владимира Ж., которого разыскивает Германия в связи со взрывами на газопроводе «Северный поток» в 2022 году. Подозреваемого также освободили из-под стражи.

Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Судья мотивировал свое решение тем, что немецкая сторона прислала очень ограниченную информацию и недостаточно доказательств для того, чтобы выполнить ордер на арест украинца.

При этом он добавил, что Окружной суд Варшавы не имеет юрисдикции определять, был ли подсудимый соучастником подрыва трубопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», а также оценивать его вину или невиновность.

«Запрос немецких властей об экстрадиции Владимира Ж. не следует удовлетворять… Предметом этого производства является не установление того, совершил ли он деяние, которое ему инкриминирует немецкая сторона, а лишь то, может ли такое деяние быть основанием для выполнения Европейского ордера на арест», — заявил судья после принятия решения на судебном заседании, которое проходило в закрытом режиме.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение суда справедливым. «Дело закрыто», — написал он на платформе X.

Ранее польский премьер заявил, что Варшава не видит смысла выдавать украинца, поскольку главной проблемой для Европы была не ликвидация газопровода, а сам факт его строительства.

Напомним, украинец Владимир Ж. был задержан в польском Прушкове в конце сентября по европейскому ордеру на арест, выданному немецким судом.

Немецкие правоохранители обвинили задержанного в том, что он в сентябре 2022 года вышел в Балтийское море на яхте из Ростока, а затем заложил взрывчатку на подводном газопроводе. В Германии ему грозит до 15 лет заключения.

Бывший инструктор по дайвингу Владимир Ж. своей вины не признает и утверждает, что в сентябре 2022 года находился в Украине.