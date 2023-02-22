В Польше судят украинца, который "напугал" "чувствительных" россиян: что произошло

В Польше между украинцем и россиянами возник конфликт и те, настолько "испугались" гражданина Украины, что подали на него заявление в полицию.

Об этом сообщает radiowroclaw.pl.

По данным полиции, конфликт между украинцем и супругами молодых россиян произошел в апреле прошлого года в польском Вроцлаве.

Граждане страны-агрессора заявили, что находились с 2-месячным ребенком в автомобиле на российских номерах, когда их остановил украинец.

Россияне утверждают, что он, мол, начал бить по стеклу, ругаться и кричать, чтобы они возвращались к начавшему войну диктатору РФ Путину и вроде бы начал угрожать сжечь автомобиль. Граждане РФ указали в полиции, что испугались за свою безопасность и чувствуют себя обиженными.

Граждане страны-агрессора также утверждают, что, мол, поддерживают Украину и пытались это объяснить мужчине. Кроме того, они добавили, что якобы тоже испытали стресс от атаки России.

Украинцу инкриминировали нападение на национальной основе за выкрикивание и угрозы в адрес россиян. Во время заседания суда гражданин Украины не отрицал своего поступка и объяснил его тем, что именно в тот день российские войска атаковали его родной город в Украине.

Накажут ли мужчину и каким будет возможное наказание, будет известно в конце судебного процесса.

Напомним, ранее в Турции агрессивная россиянка набросилась на украинку во время отдыха. Россиянка ругалась на украинку, оскорбляла ее, избивала полотенцем, требовала прекратить съемку и угрожала пожаловаться администрации гостиницы.

Кроме того, в Германии россиянка напала на беженку из Украины с ребенком.

"Слушай сюда, чувак, ты сейчас быстренько собираешь свои монатки и у*б*ваешь нах*й в свою х*хляндию. И мамашку свою прихвати", — говорила к мальчику россиянка.

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