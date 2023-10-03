В Польше супруги из Украины пытали и насиловали 3-летнего сына: шокирующие подробности

В Польше продолжается расследование дела в отношении мужчин и женщин из Украины, обвиняемых в пытках и изнасиловании 3-летнего мальчика.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

В Кракове 26-летнего Виталия С. и его сожительницу 23-летнюю Оксану П., граждан Украины, проживающих в Польше, обвинили в пытках и изнасиловании 3,5-летнего сына женщины — Данила П. Дело расследует Тарнобжежская районная прокуратура.

По информации, полученной от прокурора Анджея Дубеля, пресс-секретаря прокуратуры Тарнобжега, эксперт-сексолог пришел к выводу, что Виталий С. страдает расстройством сексуальных предпочтений, в то время как у матери мальчика такого расстройства не обнаружено. Прокурор не разглашает подробностей о природе этих расстройств из-за специфики дела.

Психиатрические наблюдения за обоими подозреваемыми продолжались в течение четырех недель в закрытых условиях следственного изолятора на улице Монтеляпих в Кракове. Оксана находилась под наблюдением с середины мая, а Виталий – через четыре недели после окончания наблюдения за Оксаной. Это сделало невозможным контакт между ними во время обследования.

Психиатрические и психологические эксперты пришли к выводу, что оба подозреваемых являются вменяемыми и могут участвовать в досудебном производстве и предстать перед судом. Они считают, что они пригодны для отбывания наказания в местах лишения свободы.

Сейчас сторона обвинения ожидает заключения группы экспертов разных специальностей по телесным повреждениям мальчика. Как только этот вывод будет получен, будут сделаны шаги по завершению расследования и предъявления обвинения. Прокурор Дубель отметил, что реалистичной датой для этого судебного процесса является конец года.

Напомним, в Польше в аэропорту украинца не пустили в самолет и оштрафовали.

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