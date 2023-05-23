В Польше супруги похитили женщину, побрили ее и изнасиловали: шокирующая причина

Так пара хотела разрешить конфликт между ними и потерпевшей

В Польше 46-летний мужчина и 30-летняя женщина похитили свою 38-летнюю знакомую. Они на два дня закрыли потерпевшую в доме, избивали ее, а мужчина заставлял заниматься с ним сексом.

Об этом пишет onet.pl.

Инцидент произошел в Гданьске. Между парой и потерпевшей произошел конфликт и, чтобы урегулировать его, они пригласили 38-летнюю знакомую к себе в квартиру. Там женщину закрыли и жестоко над ней издевались.

Пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Гданьске, прокурор Гражина Вавринюк, сообщила, что 38-летнюю женщину содержали в одной из квартир в период с 13 по 15 мая.

"В этой квартире жил мужчина со своей сожительницей. По ее словам, между жертвой и мужчиной возник конфликт, который должен был выясниться в день встречи в квартире. Жертву избили, а также побрили часть головы. Воспользовавшись ситуацией, в которой оказалась 38- летняя женщина, мужчина склонил ее к половому акту", — рассказала она.

Отпустив жертву, 46-летний мужчина угрожал лишить ее жизни.

"Женщина сообщила об этом случае в полицию. Подозреваемые были арестованы 16 мая. Им предъявлены обвинения в лишении женщины свободы с особыми мучениями", — сообщила пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Гданьске.

Мужчине также предъявили обвинение в том, что он склонял жертву к половому акту и угрожал ей. Подозреваемые не признали своей вины. Суд принял решение арестовать их на три месяца.

Напомним, в Польше в городе Гданьск произошла трагедия — в квартире нашли мертвыми роженицу и младенца. Оказалось, что женщина умерла из-за кровотечения после родов, а ребенок – от травмы головы.

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