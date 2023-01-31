В Польше существенно вырос спрос на украиноязычных специалистов: в каких сферах можно найти работу

В Польше в десять раз вырос спрос на работников со специализированным образованием и знанием украинского языка. Такая тенденция прежде всего связана с открытием украинских компаний или их филиалов за рубежом.

Об этом пишет kadry.infor.pl.

Согласно данным, в Польше на сегодня насчитывается более 25 тысяч компаний, которые либо открыли там свои филиалы, либо полностью перенесли деятельность из-за войны, потери клиентов и выезда из Украины почти 30% населения. Зачастую именно такие предприятия или компании ищут работников, владеющих польским и украинским языками, а также знают специфику работы польских фирм, рынок и тонкости польского налогообложения.

Также читайте Должны ли украинские беженцы декларировать финпомощь и платить с нее налоги: объяснение омбудсмена

Отмечается, что больше всего предложений для украиноязычных специалистов есть в сфере торговли, бухгалтерского дела. Также есть запросы на украиноязычных налоговых специалистов и других офисных работников.

Что касается владения польским языком, если работник не привлечен к внешней коммуникации, это не обязательное требование — достаточно знать только украинский язык.

"Когда-то за целый год было в среднем 200-250 запросов на украиноязычных работников. Но уже целых полгода мы наблюдаем, что спрос на таких работников вырос в десять раз, а с начала нового года динамика стала еще больше", — говорит Анна Джоболда, директор по подбору персонала международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Отчет экономического института "Украинские компании в Польше после начала войны в 2022 году" показал, что в Польше с января по сентябрь 2022-го было создано 3,6 тысячи рабочих мест в компаниях с украинским капиталом и зарегистрировано 10,2 тысячи физлиц. предпринимателей из Украины.

Также читайте В Польше обновили правила повторного въезда для украинцев: какие теперь условия

Кроме того, по имеющимся данным, 75% предпринимателей в Польше открыли бизнес в стране, чтобы привлечь средства для себя и своих семей, а 66% выразили намерение продолжить свою деятельность в соседней стране, независимо от ситуации в Украине.

Также трудоустройство только трети из числа беженцев в Польше повышают ВВП страны на 3,5%, поэтому создание благоприятных условий для них на рынке труда в интересах польской экономики.

Напомним, исследование показало, что в Польше 61% украинских беженцев по-прежнему остаются без работы. Трудоустроиться им не удается из-за недостаточного знания польского языка, отсутствия предложений, соответствующих их квалификации, а также отсутствия предложений с частичной занятостью.

Читайте также: