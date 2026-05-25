В Польше священник сравнял с землей кладбище, чтобы "освободить место"

В Раковце, большом селе Квидзинского повета, что в Польше произошел скандал: местный священник сравнял с землей протестантское кладбище, чтобы на этом месте хоронить римо-католиков.

Об этом пишет польское издание Gazetą Wyborczą.

Дело набрало обороты в 2022 году, когда о разрушении узнал областной консерватор памятников в Гданьске. Проверка подтвердила худшие предположения: некрополь был сравнен с землей.

Районная прокуратура в Квидзине выдвинула приходскому священнику, о. Иренеушу К., обвинения в уничтожении памятника. Следователи установили, что в 2017-2022 годах священник заказал полное выравнивание территории, что привело к удалению объектов, находившихся под охраной, фрагментов ограды и старинных деревьев — было вырублено аж 70 деревьев.

Судебный процесс по этому делу, как сообщает Wyborcza, полон неожиданных поворотов. В январе 2025 года Районный суд в Квидзине оправдал священника, аргументируя это тем, что кладбище было только в учете, а не в реестре памятников, что означает меньшую степень охраны. Судья признала тогда, что приходской священник «придерживался должной осмотрительности» во время ревитализации.

С такой аргументацией не согласился Окружной суд в Гданьске, который отменил этот приговор. Судья Мариуш Казьмирчак отметил, что отсутствие записи в реестре не означает, что объект теряет статус памятника. Обязанность заботиться о таком месте и поддерживать его в лучшем состоянии, как и раньше, возлагалась на священника.

Сейчас судебный процесс над священником продолжается. Подозреваемый отказался комментировать ситуацию.

