В Польше священника не впустили в дом во время коляды: он цинично отомстил

В Польше священник попал в скандал из-за своего отношения к собаке. В церкви пообещали провести с ним беседу.

В Польше произошел громкий скандал из-за священника, избившего собаку. Владелица животного говорит, что она не впустила служителя церкви в дом во время коляды и он набросился на животное.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Инцидент произошел в Польше на приходе Святого Мартина в гмине Высокая Браневская (Варминско-Мазурское воеводство).

На распространившихся в Сети кадрах видно, как священник стоит перед забором, за которым лает собака. Священнослужитель, явно раздраженный, бьет ногой по забору, бросает сумку и, наконец, поднимает камень и бросает его через забор в сторону животного.

В Польше священник напал на собаку. / Фото: Wprost

В епархии осудили действия священника и обещали провести с ним беседу.

Владелица дома, где произошел инцидент, призналась, что это событие стало для него шоком.

"Священник пришел колядовать и позвонил в дверь. Я сказала, что ко мне никто не придет. Тогда он начал приставать ко мне, что собака лает. Я сказала, что это на территории. Он заявил, что вызовет полицию. Я попросила его это сделать, но, в конце концов, он не позвонил", — рассказала женщина.

Он начал нападать на животное, бить ногами по сетке, а впоследствии бросил в ее сторону камень.

Как выяснилось, это не первый конфликт между семьей и священнослужителем. Ранее владельцы дома уже столкнулись со священником на кладбище, когда ремонтировали мемориал, не заплатив 100 злотых за вход ремонтной бригады.

Отметим, что коляда в Польше — это когда священники после Рождества совершают пастырские визиты к своим прихожанам. Они освящают жилье и общаются с верующими.

Напомним, в Польше в заброшенной квартире обнаружили жуткую находку.

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