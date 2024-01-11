В Польше священники устроили оргию с мужчиной-проституткой: продолжение громкого скандала

В Польше полиция предъявила обвинение священнику, организовавшему оргию в викариате в Домброве Гурничей. Он также был временно арестован.

Об этом пишет издание wprost.pl.

По данным польских СМИ, в конце августа 2023 года отец Томаш провел гомосексуальную оргию в викариате в Домброве Гурничи с участием мужчины-проститутки.

Во время инцидента один из мужчин потерял сознание. Скорую помощь на место происшествия вызвал один из участников, но другие отказались впустить медиков внутрь. Делом занялась прокуратура.

Проверку также инициировала курия Сосновецкой епархии, которая создала специальную комиссию. Отец был немедленно лишен всех церковных должностей и функций. Ему также было приказано жить за пределами прихода.

"Сосновецкая епархиальная курия заявляет, что, действуя с уважением к действующему законодательству, сделает все от нее зависящее для выяснения дела и строгого наказания виновных. Мы также уверяем, что церковное сообщество и общественность будут проинформированы о ходе расследования, пока, надеемся, дело не будет полностью выяснено. Мы полны решимости искоренить это зло". – говорится в заявлении церкви.

В четверг, 11 января, прокуратура выдвинула четыре обвинения против о. Томаша. Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение о временном аресте подозреваемого сроком на два месяца.

"Три обвинения касаются преступлений, связанных с наркотиками, одно из которых предусматривает передачу другому лицу запрещенного вещества. Еще одно обвинение связано с нарушением половой свободы другого лица. Четвертое обвинение касается причинения тяжких телесных повреждений и неоказания помощи лицу в чрезвычайной ситуации, что угрожала жизни и здоровью", — заявил прокурор Вальдемар Лубневский, спикер Сосновецкой районной прокуратуры.

Напомним, в Польше произошел громкий секс-скандал из-за священников и мужчины-проститутки, которого те пригласили на свою "гулянку". Когда секс-работник потерял сознание, духовенство не пропускало к нему медиков, из-за чего вмешалась полиция.

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