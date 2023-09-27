В Польше священники в храме устроили оргию с мужчиной-проституткой: продолжение громкой истории

По данным СМИ, среди историй, связанных со скандальной епархией – ректора семинарии обвиняют в посещении гей комнат.

В польском городе Домброве Гурничий священники в храме устроили оргию с мужем-проституток. После громкого сексуального скандала эксперты призывают епископа Сосновского диоцеза Гжегожа Кашака уйти в отставку, но духовник не хочет уходить.

Продолжение истории рассказывает Ukrayina.pl.

Журналисты пишут, что Гжегож Кашак усердно скрывал дело о сексуальных делах в священном месте.

"Ранее епископ Гжегож Кашак не отстранил ректора семинарии, которого обвинили в посещении гей комнат. Ватикан закрыл Сосновецкую семинарию, где имели место сексуальные насилия. Кроме того, в епархии сообщали о том, что священник убил диакона, а затем сам покончил жизнь самоубийством. Владыка диоцеза занялся делом только тогда, когда его раскрыли СМИ", — сообщают авторы издания.

Доктор философии религии, писатель и публицист Томаш Терликовски считают, что все ситуации произошли в результате бездействия епископа Кашака.

Терликовского возмущает, что епископ совершенно не знает, как исправить свою многолетнюю халатность.

По его мнению, епископу следует подать папе прошение об отставке и просить о назначении ватиканской комиссии, расследующей ситуацию в диоцезе.

"Слишком долго продолжается гниение Сосновецкой епархии под властью епископа Кашака. Слишком долго верным и честным священникам было стыдно за происходящее под его властью и слишком долго длится процесс порчи того, что сделали его предшественники", — подчеркнул он.

Напомним, в Польше кандидат в депутаты привлекает избирателей именными презервативами.

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