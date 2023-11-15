В Польше сюжет о бургере помог пенсионерке собрать деньги на лечение сына – невероятная история (видео)

В Польше история с опросом на улице обернулась для пожилой дамы неожиданной историей помощи.

В Польше произошла невероятная и добрая история – 83-летняя жительница Варшавы госпожа Хеня случайно приняла участие в уличном опросе о бургере, а получила большую поддержку людей и финансовую помощь на лечение больного сына.

Об этом пишет издание Ukrayina.pl.

Как началась история

В Польше в меню заведения быстрого питания McDonald`s появился новый бургер "Drwala", который можно купить в зимний период.

Портал Goniec.pl решил провести опрос среди жителей Варшавы. Так, журналист предлагал прохожим попробовать бургер, оценить его вкус и сказать, готовы ли они отдать за него около 25 злотых (223 грн.). Одной из опрашиваемых стала 83-летняя госпожа Хеня.

Женщина, отведав бургер, ответила, что он очень вкусный. Однако она не может позволить себе покупать такие "канапки".

"Я не могу себе позволить такие вкусности. У меня учительская пенсия. Это 2200 злотых (19 703 грн) и у меня тяжелобольный сын с неизлечимой болезнью Лайма. После смерти моего мужа я убираю в домах людей", — рассказала Хеня журналисту.

Женщина работала учительницей начальных классов, а теперь живет на пенсию, убирает в домах и ухаживает за тяжелобольным сыном, который не может жить самостоятельно из-за неврологических осложнений болезни Лайма.

Ее сын страдает атрофией мышц и нуждается в помощи специалистов.

"Мой сын не может работать. Он потратил свои сбережения на врачей и получает 500 злотых (4 478 грн) помощи. Дочь приходит мыть сына раз в две недели, чаще не может. Мы делаем все возможное", — рассказала Хеня в разговоре с Goniec.

История пенсионерки растрогала пользователей в Сети

Жизнь 83-летней госпожи Хэни кардинально изменилась после сюжета журналистов. Несмотря на все проблемы, пенсионерка не жаловалась и не винила никого. Она искренне рассказывала о своей жизни, что и тронуло людей.

Так, на историю о пенсионерке отреагировала популярная польская певица Дода. Певица обратилась в сети заведений быстрого питания и общепита с просьбой помочь пожилой женщине и ее больному сыну.

Кроме того, Дода решила организовать сбор денег, которые Хеня могла бы потратить на необходимые вещи и текущие расходы.

По состоянию на сейчас на счету сбора более 525 тысяч злотых (более 4,7 млн грн).

Пенсионерку также поддержали другие польские звезды и политики.

Журналист, проводивший опрос, впоследствии наведался к госпоже Хене в гости.

"Как я могу поблагодарить всех этих людей? Ведь это люди, которые что-то отдают от души, и как их отблагодарить?" — спросила госпожа Хеня, едва сдерживая слезы.

Spotkaliśmy si ponownie в Warszawie из Panią Henią от "Burgera Drwala". Przeczytaliśmy jej komentarze internautów и opowiedzieliśmy о zbiórce dla jej syna (już jest более 200 000zł). Nie mogła powstrzymać łez #ŚwiętoNiepodległości #11listopada #Poland pic.twitter.com/0OTgDSjInq — Goniec.pl (@GoniecPL) November 11, 2023

Напомним, мужчина сорвал джекпот, не зная, что принял участие в розыгрыше: как это произошло.

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