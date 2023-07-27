В Польше тело женщины 5 лет пролежало в квартире: почему ее исчезновение никто не заметил

В столице Польши Варшаве в июне 2023 года в квартире обнаружили тело женщины. Полиция установила, что женщина умерла еще в 2018 году, однако ее никто не искал.

Об этом пишет onet.pl.

Мария М., проживающая в имении Собеского в Легионово, скончалась примерно в 2018 году. По крайней мере, на это указывал срок годности продуктов, найденных в холодильнике. Пожилая женщина жила сама и не поддерживала контакт с соседями.

Никто не заявил об ее исчезновении, когда она перестала появляться в этом районе. Ее тело пролежало так следующие пять лет, и соседи думали, что она уехала в Швецию, США или в специализированный центр для реабилитации.

Ее останки были найдены только после того, как службы, которые должны были устранить аварию водоснабжения в многоквартирном доме, вошли в ее квартиру вместе с полицией. Хотя в квартире были найдены документы, идентифицировать личность погибшего по фотографиям было сложно из-за значительной степени разложения тела. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Мария М. умерла естественной смертью, на ее теле не было обнаружено никаких телесных повреждений.

Поскольку тело было найдено в конце июня 2023 года, прокуратуре удалось связаться с ближайшими родственниками погибшей – старшей сестрой и племянницей – по ее номеру PESEL. По словам Катажины Скжечковской, спикера Варшавско-Пражской региональной прокуратуры, теперь будут проведены тесты ДНК, чтобы окончательно подтвердить родство с погибшей. Ожидается, что результаты будут известны в течение нескольких недель.

Напомним, в Польше задержали 5 человек, среди которых известная бизнесменка. Они нажились на 39 млн злотых на беженцах из Украины.

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