В Польше толпа набросилась на иностранцев, которые приставали к детям: подозреваемых "отбивала" полиция

В Польше разъяренная толпа напала на 4 иностранцев, которых заподозрили в том, что они пристали к детям. Полиции пришлось отбивать подозреваемых у людей, совершавших самосуд.

Об этом пишет wprost.pl.

Инцидент произошел в субботу в бассейне в городе Битом. Четверо мужчин в возрасте от 18 до 48 лет, как утверждается, побуждали подростков к определенному поведению – обниматься и держаться за руки. Несовершеннолетние, участвовавшие в этом, были в возрасте от 11 до 13 лет.

После этого группа из около 100 человек стала агрессивно вести себя по отношению к указанным мужчинам. Агрессия также перекинулась на вмешавшихся в ситуацию полицейских. Полицейские вызвали подкрепление и были вынуждены применить газ.

В понедельник четверо мужчин должны предстать перед прокуратурой. Анна Ленкевич из муниципальной полиции города Битом сообщила, что задержанные являются иностранцами, проживающими в районе Битом. Прокурор решит, будут ли мужчинам предъявлены обвинения. В настоящее время продолжаются следственные действия. Дети и взрослые в результате инцидента не пострадали.

Напомним, в Польше на украинку с тремя детьми напали пьяные мужчина и женщина.

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