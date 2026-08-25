В Польше толпа жестоко избила на улице молодых мужчин из Украины из-за "лекции о Волыни"

В Польше избили украинцев

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В польском городе Радоме группа мужчин набросилась на троих молодых украинцев из-за «Волынской трагедии». Они жестоко избили граждан Украины.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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Инцидент произошёл 2 августа между 5 и 6 часами утра, однако польские правоохранительные органы сообщили об этом только сейчас.

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«34-летний житель Люблина Томаш Г. приехал в Радом на свадьбу, но после её окончания начал бродить по городу. На улице Мальчевского он встретил троих молодых украинцев. Он завязал с ними разговор, спросив, откуда они. Произошел обмен репликами. Однако ему не понравился их ответ. Они ответили ему, что он читает им лекцию о Волыни. Возникла какая-то словесная перепалка, и в этот момент житель Люблина позвал троих или четверых молодых мужчин, которые переходили улицу, и сказал им, что они украинцы. Они очень спонтанно отреагировали на это, и началось нападение», — рассказал прокурор Цезарий Олтаржевский из местной районной прокуратуры.

Впоследствии к избиению присоединились другие прохожие. Всего было 8 нападавших. Украинцы получили травмы, преимущественно головы и лица. Судебно-медицинские эксперты осмотрели их. В интервью «Gazeta Wyborcza» прокурор добавил, что после инцидента Томаш Г. «вызвал такси и уехал, как будто ничего не произошло».

Главного нападавшего задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Нападения на украинцев в Польше

В Польше участились нападения на украинцев. Ранее в польском Бидгоще мужчина и женщина напали на 14-летнюю девочку и её 12-летнего брата из Украины. Нападавшие агрессивно отреагировали на то, чтоподростки общались между собой на украинском языке.

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В Польше в ночь на 13 августа две местные жительницы напали на украинцев, услышав украинскую речь. Одна из нападающих выкрикивала ксенофобские лозунги, избивала людей и устроила погром в заведении CastaCraftowe.

Помимо этого случая, ранее нетрезвый поляк избил отца и сына, решив, что они из Украины. Теперь агрессору грозит лишение свободы.

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