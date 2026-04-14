В Польше трагически погибла 26-летняя украинка: что известно
Жизнь украинки, упавшей с самоката в Польше, спасти не удалось.
В польском городе Люблин трагически погибла 26-летняя украинка . Она упала с электросамоката во время ночной поездки. Медики боролись за ее жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.
Об этом сообщает tvn24.
Что известно об инциденте
Авария произошла в ночь на субботу, 11 апреля, около 02:00. По предварительным данным полиции, приехавшая из Мазовецкого воеводства женщина двигалась по жилой дороге, выложенной брусчаткой.
Как сообщили правоохранители, в определенный момент она резко затормозила, потеряла равновесие и упала. В результате падения женщина получила тяжелые травмы.
Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу в Люблине. Там медики пытались спасти ее жизнь. К сожалению, потерпевшая скончалась в медучреждении.
Известно, что на месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции и эксперты по реконструкции ДТП, а об инциденте сообщили прокуратуру. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее 28-летний украинец погиб на заводе в польском городе Млява. Он пытался устранить неисправность оборудования и оказался внутри механизма, запущенного в этот момент другим работником. Правоохранители открыли производство по факту нарушения правил охраны труда и непреднамеренного убийства. Известно, что мужчина работал на предприятии около пяти лет. У него остались трое малолетних детей.