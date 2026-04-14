В Польше трагически погибла 26-летняя украинка: что известно

В польском городе Люблин трагически погибла 26-летняя украинка . Она упала с электросамоката во время ночной поездки. Медики боролись за ее жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.

Об этом сообщает tvn24.

Что известно об инциденте

Авария произошла в ночь на субботу, 11 апреля, около 02:00. По предварительным данным полиции, приехавшая из Мазовецкого воеводства женщина двигалась по жилой дороге, выложенной брусчаткой.

Как сообщили правоохранители, в определенный момент она резко затормозила, потеряла равновесие и упала. В результате падения женщина получила тяжелые травмы.

Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу в Люблине. Там медики пытались спасти ее жизнь. К сожалению, потерпевшая скончалась в медучреждении.

Известно, что на месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции и эксперты по реконструкции ДТП, а об инциденте сообщили прокуратуру. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

