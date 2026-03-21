В Польше трагически погибли двое украинцев, еще один — в больнице: что известно

Пожар в Польше унес жизни четырех мужчин \ Иллюстративное фото

Реклама

В столице Польши произошла жуткая трагедия, унесшая жизни украинских граждан. В субботу, 21 марта, во время выполнения ремонтных работ в варшавском участке Урсинов вспыхнул пожар , в результате которого погибли четверо рабочих.

О деталях смертельного инцидента собственному корреспонденту сообщила пресс-служба варшавской полиции.

Пожар на строительстве: что известно

По предварительным данным, огонь быстро охватил помещение, где работала ремонтная бригада. К сожалению, спасти четырех человек не удалось. В полиции Варшавы официально подтвердили, что двое из погибших являются гражданами Украины.

Реклама

Еще один находившийся на месте происшествия украинец выжил, однако получил травмы — его срочно доставили в местную больницу. Польские следователи продолжают работать на месте трагедии, чтобы установить все обстоятельства и точную причину возгорания.

Гибель украинцев за границей: последние трагические случаи

Это уже не первое ужасное известие из Польши на этой неделе. В понедельник, 16 марта, в городе Млява на заводе по переработке пластмассы погиб 28-летний украинец. Человек, проработавший на предприятии около пяти лет, зашел внутрь оборудования, чтобы устранить засор на производственной ленте. В этот момент другой работник по ошибке запустил механизм.

Тело погибшего было обнаружено только в полночь на следующий день. Без отца остались трое маленьких детей. Польская полиция открыла уголовное производство по факту непреднамеренного убийства и нарушения правил охраны труда.

Трагические новости приходят и из других стран Европы. Так, в городе Корк (Ирландия) прямо на улице жестоко зарезали 31-летнего украинца. Вечером мужчина вышел в магазин, где на него напали неизвестные и нанесли тяжелое ножевое ранение. Потерпевший смог самостоятельно дойти домой, но потерял сознание и умер еще до приезда медиков.

Реклама

Местная полиция расследует инцидент как умышленное убийство: открыт оперативный штаб, следователи проводят поквартирный обход и изымают записи с камер видеонаблюдения.