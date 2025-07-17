В Польше требуют пересмотра украинских учебников из-за трактовки Волынской трагедии

Барбара Новацкая / © Associated Press

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Министр образования Польши Барбара Новацкая в письме к украинскому коллеге Оксена Лесного выразила обеспокоенность тем, как события на Волыни 1940-х годов освещаются в украинских учебниках по истории.

Об этом сообщает РАР.

Глава польского МОН обратила внимание на содержание учебника под названием «История Украины» для 10 класса средней школы, изданного в 2023 году.

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В приведенном в письме отрывке утверждается, что причиной обострения польско-украинских отношений в период Второй мировой войны были массовые убийства украинцев, совершенные Армией Краевой.

«Ее жертвами стали жители Хелмской, Подлясской, Галицкой и Волынской областей. Кровавая польско-украинская война, в результате которой погибли не только солдаты, но и гражданские лица, продолжалась до 1947 года», — говорится в письме.

Новацкая попросила украинского министра «принять немедленные меры, в частности, пересмотреть другие учебники и подготовить новые, которые будут соответствовать современному состоянию польско-украинских отношений».

Министр также предложила подготовить совместный учебник по истории в рамках двусторонней польско-украинской экспертной комиссии по усовершенствованию учебников по истории и географии.

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Напомним, новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, официально вступивший в должность 6 августа, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой масштабировать процесс эксгумации жертв Волынской трагедии.

«Я хотел бы официально обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возможности осуществления полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут этой правды, а волынские семьи до сих пор страдают травмой, которая произошла 82 года назад», — отметил Навроцкий.

Не так давно Украина впервые разрешила эксгумировать тела польских жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск.

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«Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за плодотворное сотрудничество. Ожидаем дальнейшие решения», — написал он.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявлял, что будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Волынская трагедия

В 1943-1944 годах на Волыни совершались массовые убийства поляков. Польский институт нацпамяти называет официальные данные о 120 тысячах погибших поляков на Волыни и в юго-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой, а также говорит о 5 тысячах убитых украинцев. Украинские историки называют другие цифры: до 20 тысяч убитых украинцев и 35-40 тысяч убитых поляков.