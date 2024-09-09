В Польше трое местных оскорбили украинку из-за ее национальности: попросила лишь перепарковать авто

За оскорбление гражданки Украины по национальному признаку полякам грозит до 3 лет лишения свободы.
В городе Сопот на севере Польши трое отдыхающих оскорбили украинку из-за ее национальности.
Об этом сообщает полиция Сопота.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Приблизительно в 22.30 полицейским Сопота поступило сообщение о том, что люди, арендующие квартиру в Сопоте, агрессивные, находятся в состоянии алкогольного опьянения и не желают выходить из квартиры.
Ими оказались две женщины 54 и 45 лет и 58-летний мужчина. Как выяснилось, за некоторое время до того поляки поссорились и оскорбили гражданку Украины. Украинка, будучи владелицей соседней квартиры, попросила сидевших на балконе поляков перепарковать машину. Оказалось, что они припарковали машину на паркоместе, которое принадлежит ее квартире. В ответ украинка услышала мат и оскорбления на национальной почве.
Прибывшие по вызову полицейские установили, что поляки были пьяными. Задержанным уже предъявлены обвинения: оскорбление гражданки Украины по национальному признаку. За свое поведение поляки будут отвечать перед судом. Им грозит до 3 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Польше жестоко убили 38-летнюю украинку – без матери осталось трое детей.
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"Лежали на земле, а нападавшие били их ножом!" В ПОЛЬШЕ НАПАЛИ НА УКРАИНЦЕВ!