В Польше турист пошутил в аэропорту: его не пустили в самолет и оштрафовали

В Польше из-за шутки о "бомбе" в чемодане 36-летнего мужчину не пустили в самолет и оштрафовали на 500 злотых.

Об этом пишет польское издание onet.pl

Известно, что мужчина вылетал из аэропорта Шопена в Варшаве в Нидерланды. Когда его спросили о багаже – он заявил, что там есть бомба.

Представительница региональной Пограничной службы, капитан Дагмара Белец уточнила, что мужчина заявил, что у него в ручной клади есть тротил и бомба.

"Сотрудники Специальной группы вмешательства Пограничного залога "Варшава-Океце" были немедленно проинформированы об инциденте и выехали на место, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и проверить багаж мужчины", — сказала капитан Дагмара Белец.

Пассажир был изолирован от других путешественников, а затем – вместе с ручной кладью – проверен на наличие опасных предметов. Ничего не было найдено. Пассажир заявил, что он пошутил, однако его не пустили в самолет и оштрафовали.

Напомним, в Польше туриста выгнали из поезда и он угнал автобус, чтобы доехать домой.

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