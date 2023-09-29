В Польше турист спрятался в поезде в странном месте: его освобождали спасатели и задержала полиция

В Польше с 31-летним туристом произошел странный инцидент: сначала он спровоцировал конфликт и его хотели высадить из поезда, однако чтобы этого не смогли сделать, он залез под сиденье и там застрял.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Удивительная ситуация произошла в Цеханове в поезде "Краков-Колобжег". Внимание начальника смены привлек агрессивный 31-летний мужчина. Попытки успокоить его и договориться не помогли, поэтому о случае было доложено сотрудникам полиции. Сотрудник железной дороги, описывая инцидент, заявил, что турист вел себя вопреки правилам и нарушал общественное спокойствие и общественный порядок. Несмотря на замечания, он отказался выйти из поезда или изменить свое поведение. Тогда он нашел выход — начал "играть в прятки" и намеренно заблокировал себя под сиденьем.

"Мужчина так крепко вцепился в сиденье купе, что понадобилась помощь пожарных, которым пришлось снять сиденье, чтобы правоохранители могли задержать нарушителя покоя", — говорит пресс-секретарь местной службы Магда Зарембская.

По прибытии служб на место происшествия, пассажир все еще сидел под сиденьями. Вытащить его было невозможно, поэтому пришлось прибегнуть к нетрадиционным методам. Мужчина никак не ожидал, что полицейские проявят такую решительность. Они сняли сиденье и агрессор неожиданно потерял свое убежище.

После акции со снятием сидений 31-летний мужчина был выведен из поезда. Оказалось, что он — житель Белостоцкого повета. Дело будет передано в суд.

"Пассажир будет отвечать за нарушение общественного порядка, отказ предоставить персональные данные и неповиновение распоряжениям правоохранителей", — сообщила Зарембская.

Напомним, в польской школе во время урока рюкзак начал двигаться и взорвался.

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