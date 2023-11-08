В Польше туриста выгнали из поезда и он украл автобус, чтобы доехать домой: чем все закончилось (фото)

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Польше 22-летний турист, чтобы доехать домой, угнал с автовокзала автобус. Его задержала полиция. Это было не первое его преступление.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Полицейские Лемборка получили сообщение о угоне автобуса Setra с автостоянки вокзала. Делом занялись следователи, которые начали поиски злоумышленника, а дежурный офицер разослал сообщения всем подразделениям Поморского воеводства о похищенном транспортном средстве.

Оперативные действия поморских правоохранителей дали желаемый результат – полиция задержала нарушителя.

22-летний парень был доставлен в отделение полиции в Лемборке, где ему предъявлены обвинения в краже со взломом. Согласно материалам дела, в прошлую субботу мужчина ехал поездом из Свидвина в Гдыню. Поздним вечером его высадили на станции в Лемборке, поскольку оказалось, что у него нет билета. Поэтому он решил добраться до своего города другим путем – автобусом со стоянки у вокзала.

В ходе следствия полиция установила, что парень раньше украл грузовик и таким образом доехал до своего дома. Теперь путешественнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в аэропорту Варшавы задержали украинца.

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