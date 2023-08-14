В Польше туристку оштрафовали на 500 злотых из-за селфи в "неудачном месте": при чем здесь Украина

В Польше на 500 злотых оштрафовали девушку из-за селфи в "неудачном месте". Девушка сделала фотографию возле пограничного столба на границе с Украиной, что в соседнем государстве строго запрещено.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Случай произошел на подкарпатском участке границы с Украиной. Там запрещено въезжать на пограничную дорожную полосу, о чем можно узнать, в частности, через веб-сайт польских пограничников. Исключение составляют промаркированные тропы в Бещадах. Однако 21-летняя туристка решила сделать селфи и сфотографировалась у пограничного столба возле территории Украины. Это заметили польские пограничники и оштрафовали девушку на 500 злотых.

Как объяснила туристка, она только хотела сфотографироваться рядом с пограничной заставой.

"Бещадский пограничный отдел информирует, что все въезжающие на приграничную дорожную полосу лица контролируются офицерами. Обращения касаются, главным образом, безопасности границ Польши", - пишет издание.

Напомним, в Польше задержали россиян, которые распространяли листовки с призывом вступить в ЧВК "Вагнер".

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